Ford отзовет 1,4 млн машин в США из-за проблем с ПО

В начале марта NHTSA сообщило об отзыве Ford около 1,74 млн автомобилей, также в США, из-за проблем с камерами заднего вида. Дефект мог привести к тому, что изображение не будет отображаться, и водитель не смог бы оценить обстановку позади автомобиля. Неисправность выявили в некоторых моделях Ford Bronco и Ford Edge.