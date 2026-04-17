Ford отзовет 1,4 млн машин в США из-за проблем с ПО

Ошибка в ПО может привести к неожиданному переключению на пониженную передачу во время движения. Это может вызвать потерю контроля над автомобилем и повысить риск аварии.
Всего будет отозвано 1 392 935 автомобилей.
NHTSA ранее начало проводить углубленное расследование, связанное с безопасностью этих грузовиков. Поводом для проверки стали сообщения о внезапном переключении передач.
Регулятор заявил, что Ford осведомлена о двух случаях получения травм, которые «потенциально» связаны между собой, и об одном ДТП.
В начале марта NHTSA сообщило об отзыве Ford около 1,74 млн автомобилей, также в США, из-за проблем с камерами заднего вида. Дефект мог привести к тому, что изображение не будет отображаться, и водитель не смог бы оценить обстановку позади автомобиля. Неисправность выявили в некоторых моделях Ford Bronco и Ford Edge.
Кроме того, было отозвано около 890 тыс. автомобилей Ford Escape и Explorer, а также Lincoln Corsair и Aviator из-за того, что изображение на центральном дисплее могло переворачиваться или инвертироваться, что приводило к некорректному отображению изображения с камеры заднего вида при включении задней передачи.
В конце месяца было также объявлено об отзыве 254,6 тыс. внедорожников Ford в США — Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator и Ford Explorer из-за той же проблемы.