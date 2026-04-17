Москвичам пообещали теплую погоду и небольшой дождь в пятницу

В пятницу, 17 апреля, в Москве ожидается теплая облачная погода, возможны небольшие дожди, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
Температура воздуха составит около плюс 14 градусов, влажность — 60%. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3−4 м/с. Атмосферное давление достигнет отметки в 747 мм рт. ст.
Согласно прогнозу, до конца недели погода в столице будет относительно прохладной — дневная температура будет колебаться от плюс 6 градусов до плюс 11 градусов. Ночью столбики термометров упадут до плюс 2−7 градусов.
Сохранятся небольшие осадки, а уже в понедельник, 20 апреля, возможен мокрый снег с дождем. К концу следующей недели осадки станут менее частыми. Атмосферное давление сохранится в диапазоне 737−749 мм рт. ст.
Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила РБК, что в начале следующей недели погода будет относительная теплая — от плюс 6 градусов до плюс 11 градусов днем — с небольшими кратковременными дождями. По ее словам, осадки в виде снега Москву не затронут.
