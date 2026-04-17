Метшин проинспектировал стройку центра фигурного катания Загитовой в Казани

Фасад здания будет напоминать ледяное покрытие, а светильники — следы от коньков.

Источник: Марат Мугинов

В Вахитовском районе Казани продолжается строительство центра фигурного катания площадью шесть тысяч квадратных метров. Там разместят ледовую арену с трибунами на 250 мест, раздевалки и музей с наградами олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ход работ проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Будущий центр разделят на спортивную и тренировочную зоны. На первом этаже расположатся ледовая арена, шесть раздевалок с прямым выходом на лед, медблок и буфет. На втором этаже будут находиться две большие раздевалки на 60 человек, три зала для ОФП, два хореографических класса и разминочный зал. Третий этаж отдадут под административные помещения.

Напомним, в июне 2025 года в Казани межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности одобрила проект центра фигурного катания имени Алины Загитовой. Объект расположится на улице Портовой.