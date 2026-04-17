Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане в университете народного хозяйства пройдет день открытых дверей

Программа включает профессиональные пробы, мастер-классы, экскурсии.

Источник: Национальные проекты России

Единый день открытых дверей состоится 18 апреля в образовательном кластере «Туризм и сфера услуг» Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Мероприятие пройдет по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.

Участники смогут узнать о правилах приема, инновационных образовательных программах и возможностях материально-технической базы кластера. Программа включает профессиональные пробы, мастер-классы от студентов, экскурсии на площадки партнеров и презентации специальностей. Посетить день открытых дверей могут ученики 8−11-х классов, их родители, а также педагоги образовательных учреждений.

Школьники побывают на площадках работодателей, где смогут увидеть рабочие процессы изнутри, пообщаться с профессионалами отрасли и лучше понять специфику востребованных профессий. Важной частью также станет родительское собрание совместно с представителями образовательных учреждений кластера и индустриальными партнерами.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

