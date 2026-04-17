Воронежцев пригласили на Библионочь-2026

Воронеж присоединится к ежегодной всероссийской акции «Библионочь» (6+), которая в этом году пройдет уже в 15-й раз. Тема акции-2026 — «Единство народов — сила России!». Библиотеки покажут разнообразие культур, традиций и языков наших народов. Мероприятия можно посетить бесплатно.
Городские библиотеки Воронежа проведут масштабную программу, посвященную сплоченности и интересу к общим корням всех народов нашей страны, 17 апреля. В акции примут участие десять площадок (смотрите фото).
.
А в областных библиотеках события «Библионочи» пройдут 18 апреля. В «Никитинке» акция продлится с 19.00 до 23.00. Библиотека превратится в восемь интерактивных зон — по числу федеральных округов России. Воронежцев ждут игры и конкурсы «Казачьему роду — нет переводу!», «Кружевные сказки Севера», «Сибирское чаепитие», «Мозаика народов», мастер-классы: карельские петроглифы, нанайская кукла «Акоан», брелок-лошадка в стиле гжель, «Енисейское руническое письмо» и многое другое.
«Кубанёвка» будет работать до 22.00. В программе: исторический экскурс «От Донских степей до воронежской земли», квест «Объединенные сердца», поэтический вечер «Души моей волшебный свет», интеллектуальная прогулка в мир богатырей и эпических героев, игротека.
Областная детская библиотека будет работать до 19.00. Для участников приготовили этноквиз «Живут в России разные народы», забавы «Как играли в старину», «Мифы и легенды Воронежской области» (мистические истории о Рамони, Дивногорье и не только), выступление «Музея забытой музыки».
Вечер в Воронежской специальной библиотеке для слепых имени Короленко продлится до 20.00. Подготовлена сенсорная программа «Под северным сиянием» — тактильная выставка о народах Севера с песочной анимацией, этноквест «В поисках волшебного слова», мастер-класс по раскрашиванию матрешек, концерт, рецепты национальных блюд и традиционное русское чаепитие, книжная выставка в форматах для слепых и слабовидящих.