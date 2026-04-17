Воронежцев пригласили на Библионочь-2026

А в областных библиотеках события «Библионочи» пройдут 18 апреля. В «Никитинке» акция продлится с 19.00 до 23.00. Библиотека превратится в восемь интерактивных зон — по числу федеральных округов России. Воронежцев ждут игры и конкурсы «Казачьему роду — нет переводу!», «Кружевные сказки Севера», «Сибирское чаепитие», «Мозаика народов», мастер-классы: карельские петроглифы, нанайская кукла «Акоан», брелок-лошадка в стиле гжель, «Енисейское руническое письмо» и многое другое.