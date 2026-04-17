Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Перми построят новый бизнес-терминал на месте старого здания

Его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Подготовка к строительству нового бизнес-терминала в аэропорту «Большое Савино» идёт в Перми, сообщает ИА «Текст».

В проекте будут использованы идеи Института территориального планирования, архитекторы которого подготовили концепцию ещё в 2024 году. Как пояснили в минтрансе, проект разработан с учётом применения элементов этой концепции.

Новый терминал планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Здание будет предназначено только для пассажиров: строительство ангаров не предусмотрено. Внутри разместят входную группу с досмотром, зоны ожидания, общепита и предполётного досмотра. Пассажиры смогут быстро проходить все процедуры и отправляться на перрон для посадки.

Напомним, семь земельных участков общей площадью почти 2,3 гектара изымут для реконструкции дороги к будущему бизнес-терминалу.