В аэропорту Перми построят новый бизнес-терминал на месте старого здания

Подготовка к строительству нового бизнес-терминала в аэропорту «Большое Савино» идёт в Перми, сообщает ИА «Текст».
В проекте будут использованы идеи Института территориального планирования, архитекторы которого подготовили концепцию ещё в 2024 году. Как пояснили в минтрансе, проект разработан с учётом применения элементов этой концепции.
Новый терминал планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Здание будет предназначено только для пассажиров: строительство ангаров не предусмотрено. Внутри разместят входную группу с досмотром, зоны ожидания, общепита и предполётного досмотра. Пассажиры смогут быстро проходить все процедуры и отправляться на перрон для посадки.
Напомним, семь земельных участков общей площадью почти 2,3 гектара изымут для реконструкции дороги к будущему бизнес-терминалу.