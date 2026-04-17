Нижегородская лаборатория выявила некачественные творог и сметану

Сотрудники Нижегородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили в образцах творога и сметаны несоответствия. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
В ходе лабораторных испытаний выяснилось, что при производстве молочной продукции не были соблюдены требования по жирнокислотному составу, а также по наличию растительных масел и жиров на растительной основе.
Россельхознадзора примет меры реагирования.
