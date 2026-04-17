Жителей Пермского края приглашают присоединиться к всероссийской акции «Мы за чистоту»

С 18 апреля по 3 мая в России пройдет масштабная экологическая инициатива — неделя субботников под названием «Мы за чистоту». Жителей Пермского края также приглашают принять участие.
Акцию организуют движение «Экосистема» совместно с Росмолодёжью в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В этот период по всей стране пройдут волонтерские мероприятия и уборки территорий.
Участники будут приводить в порядок парки, скверы, дворы, берега водоемов и лесные зоны. Также планируется благоустройство воинских захоронений и мемориальных объектов.
Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно выбрать уже запланированное мероприятие или организовать собственный субботник и зарегистрироваться на специальном портале. По итогам акции самых активных участников и регионы с лучшими результатами наградят.
Подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте акции.
По данным организаторов, в 2025 году мероприятие прошло под эгидой Года защитника Отечества и 80-летия Победы. Тогда было проведено более 5,6 тысячи субботников, в которых приняли участие свыше 570 тысяч человек по всей стране.
В 2026 году акция посвящена Году единства народов России. Ожидается, что число участников достигнет около одного миллиона человек, а количество мероприятий увеличится до 9 тысяч. К участию приглашаются представители разных национальностей и вероисповеданий.