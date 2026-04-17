ФАС потребовала снизить цены на препарат «Азатиоприн»

ФАС потребовала от производителя снизить цены на препарат «Азатиоприн».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России требует снизить цены на препарат «Азатиоприн», который включен в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, от единственного в стране его производителя, сообщила служба.

«Препарат “Азатиоприн” включен в перечень жизненно необходимых и важнейших в феврале 2026 года, после включения в перечень цены на него подлежат государственному регулированию. 27 марта 2026 года служба потребовала от “Озон Фармацевтики” снизить цены, так как в настоящее время они превышают рассчитанные по методике, которая утверждена постановлением правительства РФ № 805», — говорится в сообщении.

В службе отметили, что «Озон Фармацевтика» — единственный в России производитель этого препарата. Таким образом, в действиях компании могут содержаться признаки нарушения антимонопольного законодательства в случае отказа от корректировки цен в соответствии с действующей методикой.

«На текущий момент новую заявку компания не направила», — отмечает в связи с этим ФАС.

В пресс-службе ведомства пояснили, что без зарегистрированной цены препарат не может поставляться в аптеки. По их словам, пошли первые жалобы.