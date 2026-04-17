ФАС потребовала снизить цены на препарат «Азатиоприн»

«Препарат “Азатиоприн” включен в перечень жизненно необходимых и важнейших в феврале 2026 года, после включения в перечень цены на него подлежат государственному регулированию. 27 марта 2026 года служба потребовала от “Озон Фармацевтики” снизить цены, так как в настоящее время они превышают рассчитанные по методике, которая утверждена постановлением правительства РФ № 805», — говорится в сообщении.