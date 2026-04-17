Нижегородцев предупредили о сокращении маршрута трамваев № 2 18 и 19 апреля

Трамваи № 2 в Нижнем Новгороде будут временно курсировать по сокращенному маршруту. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты».
18 и 19 апреля на участке улицы Ильинской — от Добролюбова до Маслякова — запланированы работы по асфальтировке. В связи с этим маршрут трамваев изменится: Чёрный пруд — ул. Большая Печерская — ул. Белинского — ул. Маслякова.
Напомним, что нижегородские трамваи № 417 вернутся на полный маршрут в июне. Ранее путь сократили из-за ремонта рельсов, а на это время для пассажиров запустили компенсационный автобус № 39.