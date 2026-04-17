Красноярские специалисты представили решение по минимизации выбросов частного сектора в больших городах

Сибирская генерирующая компания представила практическое решение проблемы выбросов частного сектора на примере Красноярска. На XVII Международном форуме «Экология» участники из разных регионов страны сошлись во мнении: значимым фактором загрязнения воздуха в больших городах стали автономные печи.
Об их вкладе в ухудшение качества воздуха и необходимости системных решений заявили, в частности, министр природных ресурсов и экологии Омской области Иван Купцов и глава Минусинского муниципального округа Дмитрий Меркулов. Руководитель программ развития СГК Игорь Загородний поделился первыми результатами перевода частного сектора города на электроотопление в рамках проекта «Новое тепло».
В Красноярске насчитывается около 14,5 тысячи домовладений, 88% из них используют уголь и дрова для отопления. Такие источники оказывают значительное ощутимое влияние на качество воздуха из-за низкой высоты выбросов (около десяти метров) и высоких удельных показателей — примерно в семь раз выше, чем у ТЭЦ. Сводные расчеты загрязнения атмосферы за 2025 год, выполнение которых курировало краевое Министерство экологии, показали, что превышения фиксировали почти по всему краевому центру: по бенз (а)пирену — на 24,6%, по оксиду углерода — на 7,1%.
— Проект «Новое тепло» переводит экологическую повестку из плоскости обсуждений в практическую реализацию. Мы работаем с теми источниками, которые напрямую влияют на качество жизни в жилых районах, — говорит Игорь Загородний.
Суть проекта — перевод частного сектора на электроотопление. Решение принималось по нескольким факторам: срокам внедрения, стоимости и управляемости экологического эффекта. Средняя стоимость установки оборудования — порядка 250−300 тысяч рублей на дом. В рамках проекта компания полностью оплачивала установку топливного оборудования и компенсировала ⅔ счета за электричество.
C 2021 года оборудование установили в 771 домовладении. Специалисты уже зафиксировали снижение среднегодовых концентраций по городу на 2%, а в отдельных точках — до 4−6% по диоксиду азота, серы, пыли и бенз (а)пирену.
— Давайте представим, что будет, если на электроотопление перейдет не 5% от общей численности частных домов, как сейчас, а 30 — 50%? Потенциал у проекта очень высокий, — добавил Загородний.
Проекты по снижению воздействия частного сектора на экологию реализуются и в проектах краевого правительства: подключении домов к централизованному теплоснабжению, газификации, модернизации отопительных систем.
Участники форума «Экология» отметили: увеличение числа домов на электроотопление в Красноярске сегодня ограничено прежде всего возможностями электросетевой инфраструктуры, а не спросом или технологией. Второй ограничивающий фактор — стоимость электроэнергии для бытового потребителя. При действующем тарифе требуются меры государственной поддержки.