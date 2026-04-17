Красноярские специалисты представили решение по минимизации выбросов частного сектора в больших городах

В Красноярске насчитывается около 14,5 тысячи домовладений, 88% из них используют уголь и дрова для отопления. Такие источники оказывают значительное ощутимое влияние на качество воздуха из-за низкой высоты выбросов (около десяти метров) и высоких удельных показателей — примерно в семь раз выше, чем у ТЭЦ. Сводные расчеты загрязнения атмосферы за 2025 год, выполнение которых курировало краевое Министерство экологии, показали, что превышения фиксировали почти по всему краевому центру: по бенз (а)пирену — на 24,6%, по оксиду углерода — на 7,1%.