Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главврач Юлия Гаревская получила вакантный депутатский мандат в ЗСНО

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Андреева официально вручила Юлии Гаревской удостоверение новоизбранного депутата.

Главный врач городской больницы № 29 Юлия Гаревская получила вакантный депутатский мандат в Законодательном собрании Нижегородской области. Этот мандат был получен по партийным спискам. Об этом сообщила пресс-служба Избирательной комиссии Нижегородской области в соцсетях.

Отмечается, что решение о передаче полномочий было принято на заседании регионального избиркома 16 апреля. Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Андреева официально вручила Юлии Гаревской удостоверение новоизбранного депутата.

Гаревская займет место в парламенте региона, ранее принадлежавшее Андрею Мелину, который теперь возглавил Починковский округ. Стоит отметить, что Мелин сам получил этот мандат в мае 2023 года, заменив Игоря Седых, который был назначен министром социальной политики Нижегородской области.

По всей видимости, Хрулев отказался от предложенного ему мандата, и партия приняла решение передать его Юлии Гаревской, которая возглавляла другую региональную группу — № 8.

Ранее Сергей Горбунов возглавил нижегородское ГУММиД после ареста Агеева.