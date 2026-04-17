Главврач Юлия Гаревская получила вакантный депутатский мандат в ЗСНО

Главный врач городской больницы № 29 Юлия Гаревская получила вакантный депутатский мандат в Законодательном собрании Нижегородской области. Этот мандат был получен по партийным спискам. Об этом сообщила пресс-служба Избирательной комиссии Нижегородской области в соцсетях.
Отмечается, что решение о передаче полномочий было принято на заседании регионального избиркома 16 апреля. Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Андреева официально вручила Юлии Гаревской удостоверение новоизбранного депутата.
Гаревская займет место в парламенте региона, ранее принадлежавшее Андрею Мелину, который теперь возглавил Починковский округ. Стоит отметить, что Мелин сам получил этот мандат в мае 2023 года, заменив Игоря Седых, который был назначен министром социальной политики Нижегородской области.
По всей видимости, Хрулев отказался от предложенного ему мандата, и партия приняла решение передать его Юлии Гаревской, которая возглавляла другую региональную группу — № 8.
Ранее Сергей Горбунов возглавил нижегородское ГУММиД после ареста Агеева.