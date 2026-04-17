Есть ли в Волгоградской области нормы тишины в выходные дни?

Шуметь запрещено даже в частном секторе.
Отвечает заслуженный юрист РФ Владимир Кудрявцев:
"В России нет единого федерального закона о тишине, этот вопрос регулируется на уровне субъектов РФ. Так, ст. 14.9 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности предусматривает наказание за нарушение тишины и покоя граждан с 22:00 до 07:00.
Штрафы составляют: для граждан — 3−5 тыс. руб.; должностных лиц — 30−50 тыс. руб.; юридических лиц — 80−100 тыс. руб.
Запрет распространяется на шум от техники, ремонтных работ, громкого пения и иных действий в жилых зонах, жилых домах, подъездах, дворовых территориях, медицинских и оздоровительных организациях, местах отдыха.
Обратите внимание, что запрет шума установлен только на ночное время.
Судебная практика к действиям, нарушающим тишину, относит: работу телевизоров/радио на повышенной громкости, крики, пение, использование пиротехники, ремонтные и погрузочные работы.
Но есть и исключения: не наказуем шум от аварийных, спасательных и других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности.
За некоторые виды шума ответственность наступает как за нарушение эксплуатационных норм и законодательства о тишине (автомобиль, мотоцикл, квадрацикл и др.) — это ст. 8.23 КоАП РФ (превышение норматива по шуму) или 12.5 КоАП РФ (конструктивные изменения). Учтите, что неустранение причины шума или незаконного тюнинга, изменения конструкции может повлечь аннулирование регистрации транспортного средства.
В случае, если шум стал регулярным, обратитесь к участковому инспектору полиции или в ГАИ с фиксацией нарушения (видео/фото). Замер уровня шума вправе произвести ГАИ и Роспотребнадзор".