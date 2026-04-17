В районе имени Лазо Хабаровского края большой воды пока не ждут

В районе Лазо сотрудники администрации обследовали гидротехнические объекты на предмет готовности к весенне-летнему половодью. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», традиционно в зону подтопления входят поселок Хор и село Дрофа.
В поселке Хор проверили насосное оборудование на гидротехнических сооружениях, укрепляющих берег реки Хор. На объекте установили три насоса — по одному на каждом польдере. Все агрегаты успешно прошли техническое обследование. Дамба первого польдера находится в хорошем состоянии: осенью здесь провели отсыпку, используя 4,5 тысячи кубометров гравийно-галечной смеси.
Для бесперебойной работы оборудования заключен контракт с МУП «Электрические линии района имени Лазо». Предприятие возьмет на себя обслуживание насосов и откачку воды в период половодья.
Уделено внимание материальному резерву на случай чрезвычайной ситуации. В районе сформирован запас из 76 тепловых пушек, 120 мотопомп и 12 генераторов.
Готов к приему людей и пункт временного размещения (ПВР) на 150 мест. В нем имеется все необходимое. Дополнительно выделено 400 тысяч рублей на пополнение запасов — контракт на поставку заключён с ФКУ ИК‑1.
— При необходимости мы готовы развернуть дополнительные ПВР, — подчеркнул руководитель отдела ГОиЧС администрации района имени Лазо Валерий Харитонов.
В селе Дрофа также провели необходимые работы: обследованы дамбы и водоотводные каналы, создан дополнительный резерв мешков с песком, подготовлена техника для оперативной ликвидации возможных подтоплений.
— В целом, мы не ожидаем в этом году больших паводков — гидрологическая обстановка на текущий момент благоприятная, уровень воды постепенно снижается. Тем не менее все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности и готовы к любому развитию событий, — добавил Валерий Харитонов.
В общей сложности на финансовое обеспечение программы защиты населения от чрезвычайных ситуаций на 2026 год составляет около 5 млн рублей.