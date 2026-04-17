Дзержинская тяжёлоатлетка Анастасия Романова выступит на чемпионате Европы

34-летняя спортсменка ранее уже побеждала в Батуми.

Сборная России по тяжёлой атлетике спустя пять лет вновь выступит на чемпионате Европы, который пройдёт в грузинском Батуми с 19 по 26 апреля.

В Батуми наша команда будет соревноваться в нейтральном статусе в полном составе — по 8 женщин и мужчин.

В весовой категории до 77 кг заявлена уроженка Дзержинска, заслуженный мастер спорта Анастасия Романова. Наша землячка является двукратной чемпионкой Европы (2017 и 2019 годов), а на своём крайнем континентальном чемпионате-2021 завоевала бронзовую награду.

Согласно расписанию, за Анастасию мы будет болеть в четверг, 23 апреля.

Всего в Батуми соберутся свыше 350 тяжелоатлетов из 47 стран.