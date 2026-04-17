Осознанность и карьера: как перестать плыть по течению и начать расти

Любая из этих практик дает возможность понять, насколько сложно бывает успокоить ум. Во время них в голове, скорее всего, будут беспрерывно крутиться разные мысли. Это не должно вас останавливать. Думать — естественная задача мозга. А цель медитации — без оценок наблюдать за собой в текущем моменте. Поэтому, если возникла какая-то мысль, нужно просто перевести фокус внимания на дыхание, положение тела и ощущения в нем. Именно так можно постепенно достичь состояния безмятежности.