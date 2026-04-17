Ресурс на нуле. Психолог Белозёр объяснила, что провоцирует вспышки ярости

В новостные сводки то и дело попадают истории, как люди пытаются добиться «справедливости» кулаками, ножами, травматическими пистолетами. В Омске мужчины напали на подростка и отрезали ему волосы. В Екатеринбурге автомобилист не поделил дорогу с водителем автобуса и решил устроить кулачный бой. А совсем недавно в Красноярском крае дети разозлили мужчину шумом в подъезде, а тот, вместо замечания, взялся за металлическую ложку для обуви и отлупил одного из ребятишек.
Психолог Екатерина Белозёр объяснила krsk.aif.ru, почему люди все чаще прибегают к силе, когда возникают разногласия, и как вернуть себе контроль над эмоциями.
Жизнь в режиме угрозы.
По словам эксперта, ощущение, что агрессии стало больше, не случайно. Причиной тому — постоянное напряжение, в котором живет современный человек, и подорванное чувство базовой безопасности.
«Конфликты были всегда. Но сегодня мы живём в состоянии хронического напряжения. Ощущение неопределённости подрывает базовую потребность человека в безопасности. А когда внутри нет устойчивого чувства “со мной всё в порядке, мир в целом предсказуем”, нервная система начинает работать в режиме угрозы. И тогда даже незначительная ситуация может восприниматься как атака», — объясняет Екатерина Белозёр.
Еще одним фактором, усугубляющим ситуацию, стало изменение самого навыка общения. Живой диалог, который помогал снимать напряжение, все чаще заменяется погружением в гаджеты.
«Изменился сам навык диалога, — отмечает психолог. — Раньше люди уставали, но оставалось пространство для живого общения — за столом, в совместных играх. Сегодня живой контакт всё чаще заменяется быстрым “лёгким дофамином” — лентой соцсетей, видео. Каждый член семьи за соцсетями прячется как бы в панцирь. Но в реальной жизни проблемы остаются… И самое страшное, из-за отсутствия общения в семье живут как будто бы чужие люди, не умеющие решать конфликты словами».
К общему стрессу и отсутствию коммуникации добавляется давление, которое транслируют социальные сети. Гонка за идеальной жизнью и постоянное сравнение себя с другими истощают психику.
«Сами соцсети транслируют очень жёсткую установку: “Ты можешь всё”, “будь лучшей версией себя”. Планка постоянно повышается, — говорит Екатерина Белозёр. — Возникает постоянное сравнение: у кого-то лучше, у кого-то больше. Если реальная жизнь не совпадает с этой картинкой, включается тревога: “я не соответствую”. Это состояние хронического сравнения и невротизации держит психику в постоянном напряжении. Внутреннего покоя становится всё меньше».
В итоге многие живут на пределе своего ресурса. Когда он на нуле, эмоции начинают побеждать разум, и там, где мог бы быть диалог, возникает агрессивная вспышка.
«К сожалению, чаще всего эти вспышки происходят именно в семье — там, где человек чувствует себя “своим” и где последствия не кажутся такими страшными, как во внешнем мире. Но именно это пространство должно быть самым безопасным», — уточняет эксперт.
Как снизить градус напряжения.
Чтобы вернуть себе контроль и не срываться на окружающих, психолог советует начать с простых, но эффективных ритуалов.
«Начните с малого, введите вечерний семейный ритуал, — рекомендует специалист. — Обсудите сначала кратко, что у каждого было грустного в дне, — это позволит негативу выйти, — а завершите тем, что каждого порадовало. Это наполнит вас хорошим настроением. Обязательно выключайте телевизор за 2 часа до сна, чтобы нервная система успокоилась. Стресс живёт в теле. Простые вещи работают лучше сложных техник: тёплый душ вечером, плед, горячий чай, медленное дыхание — вдох на 4 счёта, выдох на 6. Удлинённый выдох физиологически снижает уровень тревоги».