Сезонные садоводческие маршруты возобновят работу в Казани с 25 апреля

В столице РТ с 25 апреля возобновят работу сезонные садоводческие маршруты. Автобусы будут следовать по шести направлениям. На маршрутах по будням задействуют девять единиц транспорта, в выходные дни — 11.
Автобусы будут курсировать по следующим направлениям:
№ 39с «Ветеринарная академия — ж.м. Станция Дербышки» (в будние и выходные дни — по одной единице транспорта);
№ 41с «39-й квартал — СО “Крутушка” (в будние и выходные дни — по одной единице транспорта);
№ 92с «КДК им. Ленина — “Дальние сады” (в будние дни — три единицы транспорта, в выходные — пять);
№ 101с «Горьковское шоссе — СО “Текстильщик” (в будние и выходные дни — по две единицы транспорта);
№ 109с «Кафе “Полет” — СНТ “Заречье” (в будние и выходные дни — по одной единице транспорта);
№ 111с «Станция метро “Проспект Победы” — “Жиркомбинат” (в будние и выходные дни — по одной единице транспорта).
График движения составлен до 1 ноября, сообщили в комитете по транспорту города. Стоимость проезда устанавливают перевозчики в зависимости от маршрута. С полным расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте.
Напомним, в прошлом году сезонными маршрутами воспользовались 673,9 тыс. пассажиров.