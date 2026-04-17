Сезонные садоводческие маршруты возобновят работу в Казани с 25 апреля

Автобусы по шести маршрутам будут курсировать до конца октября.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В столице РТ с 25 апреля возобновят работу сезонные садоводческие маршруты. Автобусы будут следовать по шести направлениям. На маршрутах по будням задействуют девять единиц транспорта, в выходные дни — 11.

Автобусы будут курсировать по следующим направлениям:

№ 39с «Ветеринарная академия — ж.м. Станция Дербышки» (в будние и выходные дни — по одной единице транспорта);

№ 41с «39-й квартал — СО “Крутушка” (в будние и выходные дни — по одной единице транспорта);

№ 92с «КДК им. Ленина — “Дальние сады” (в будние дни — три единицы транспорта, в выходные — пять);

№ 101с «Горьковское шоссе — СО “Текстильщик” (в будние и выходные дни — по две единицы транспорта);

№ 109с «Кафе “Полет” — СНТ “Заречье” (в будние и выходные дни — по одной единице транспорта);

№ 111с «Станция метро “Проспект Победы” — “Жиркомбинат” (в будние и выходные дни — по одной единице транспорта).

График движения составлен до 1 ноября, сообщили в комитете по транспорту города. Стоимость проезда устанавливают перевозчики в зависимости от маршрута. С полным расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте.

Телефон горячей линии комитета по транспорту Казани: +7 (843) 223−28−28.

Напомним, в прошлом году сезонными маршрутами воспользовались 673,9 тыс. пассажиров.