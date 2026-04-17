Дополнительные электрички пустят из Ростова в Ейск

Ранее «Югополис» рассказывал о самых популярных маршрутах электропоездов на юге России. В топ-3 вошли: Минеральные Воды — Кисловодск, Туапсе — Имеретинский курорт и Ростов-Таганрог. Суммарно за 2025 год на них проехали более 15 млн человек.