Мэр Хабаровска проверил ход ремонта развязки на проспекте 60-летия Октября

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил ход работ на путепроводной развязке на улице Юности — проспекте 60-летия Октября, которую ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ближайший понедельник здесь начнутся наиболее активные работы, которые потребуют частичного перекрытия проезжей части. Глава краевого центра попросил автолюбителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать альтернативные пути.
В ходе ремонта на этой автомобильной развязке заменят асфальтовое покрытие, установят деформационные швы, барьерное ограждение, водоотведение и тротуары. Стоимость контракта более 400 млн рублей.
Одним из главных объектов дорожной кампании этим летом является третий этап капитального ремонта проспекта 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой. Работы ведутся с опережением графика. Мэр сообщил, что по договорённости с подрядчиком проспект сдадут к началу учебного года.
Работы будут вестись в усиленном режиме: подрядчики готовы работать до 23:00, а укладка асфальта (без нарушения тишины) — в ночное время.
На дорожную кампанию в Хабаровске направлено около 1,125 млрд рублей (федеральные средства). Также выделены субсидии из бюджета края. Помимо капитальных работ, во всех районах города начался текущий ремонт дорог.
Информация об изменениях в схемах движения будет публиковаться в официальных аккаунтах мэра.
