Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Хабаровска проверил ход ремонта развязки на проспекте 60-летия Октября

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил ход работ на путепроводной развязке на улице Юности — проспекте 60-летия Октября.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил ход работ на путепроводной развязке на улице Юности — проспекте 60-летия Октября, которую ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ближайший понедельник здесь начнутся наиболее активные работы, которые потребуют частичного перекрытия проезжей части. Глава краевого центра попросил автолюбителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать альтернативные пути.

В ходе ремонта на этой автомобильной развязке заменят асфальтовое покрытие, установят деформационные швы, барьерное ограждение, водоотведение и тротуары. Стоимость контракта более 400 млн рублей.

Одним из главных объектов дорожной кампании этим летом является третий этап капитального ремонта проспекта 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой. Работы ведутся с опережением графика. Мэр сообщил, что по договорённости с подрядчиком проспект сдадут к началу учебного года.

Работы будут вестись в усиленном режиме: подрядчики готовы работать до 23:00, а укладка асфальта (без нарушения тишины) — в ночное время.

На дорожную кампанию в Хабаровске направлено около 1,125 млрд рублей (федеральные средства). Также выделены субсидии из бюджета края. Помимо капитальных работ, во всех районах города начался текущий ремонт дорог.

Информация об изменениях в схемах движения будет публиковаться в официальных аккаунтах мэра.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru