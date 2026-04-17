БПЛА приблизились к границам Воронежской области 17 апреля

Жителей Воронежской области предупредили об угрозе налета беспилотников 17 апреля. Об опасности БПЛА губернатор Александр Гусев сообщиил в 10.37 пятницы.
Воронежцам необходимо соблюдать рекомендации спасателей. Если тревога застала вас на улице — зайдите в ближайшее здание. Если вы находитесь дома — перейдите в комнату без окон — ванную или кладовую.
Если вы заметили беспилотник в небе или на земле, сразу же покиньте зону его видимости и сообщите его координаты по телефону 112.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.