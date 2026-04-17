Суд дал 4 года белорусу, который поджег туалетную бумагу из мести начальнику

В Минске рабочий после ссоры с начальником поджег туалетную бумагу. Подробности в прокуратуре Фрунзенского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела оказался 31-летний житель Осиповичей. В ноябре 2025 года он поругался с начальником и решил ему отомстить. От тлеющей сигареты фигурант поджег два куска туалетной бумаги и бросил их на матрасы. А когда один из матрасов загорелся, быстро собрал вещи и уехал из столицы домой, в Осиповичи.
Огонь уничтожил отделку, напольное покрытие и мебель, причинив ущерба почти на 22 тысячи рублей. Поджигателя задержали, свою вину он полностью признал и раскаялся.
Известно, что обвиняемый разведен, имеет на иждивении двух малолетних детей, сейчас работает дорожным рабочим, а ранее имел проблемы с законом.
За умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом, с причинением крупного ущерба (ч.2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси) его приговорили к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также он возместит причиненный имущественный вред.
Тем временем ДФР раскрыл махинации минского архитектурного бюро Zrobim, которое за пять лет скрыло $6 млн — «черный нал» прятали под кодовым словом «сейф».
А еще мы писали, что водитель автобуса может сесть на 10 лет за консервные банки, которые вскрыли таможенники на границе Беларуси.
Между тем белорус поймал 25 рыб и получил штраф $2000.