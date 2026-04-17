Суд дал 4 года белорусу, который поджег туалетную бумагу из мести начальнику

Фигурантом уголовного дела оказался 31-летний житель Осиповичей. В ноябре 2025 года он поругался с начальником и решил ему отомстить. От тлеющей сигареты фигурант поджег два куска туалетной бумаги и бросил их на матрасы. А когда один из матрасов загорелся, быстро собрал вещи и уехал из столицы домой, в Осиповичи.