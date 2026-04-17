Выплаты пострадавшим от паводка положены при режиме ЧС

Выплаты пострадавшим от паводка выплачивают при объявлении режима ЧС. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности Нижегородской области.
В настоящее время в регионе режима ЧС нет. В связи с паводком действует режим повышенной готовности.
Паводок выше средних многолетних значений в регионе прогнозировался заранее. Виной тому снежная зима. На территории области была создана необходимая группировка сил и средств, чтобы пройти паводок без серьёзных происшествий. С 1 апреля 2026 года Указом губернатора Нижегородской области на территории региона введён режим повышенной готовности в связи с прохождением паводка. Чуть позже режим повышенной готовности из-за паводка ввели в Нижнем Новгороде. В регионе профильные службы принимают все возможные меры для минимизации последствий паводка.
По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, в течение суток 16 апреля на территории Нижегородской области новых подтоплений не произошло. От воды освободились 9 жилых домов, 120 приусадебных участков в восьми муниципальных образованиях региона.
Затопленными остаются 102 приусадебных участка, 12 низководных мостов и 9 участков дорог. К счастью, погибших и пострадавших нет.