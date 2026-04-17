Выплаты пострадавшим от паводка положены при режиме ЧС

Паводок выше средних многолетних значений в регионе прогнозировался заранее. Виной тому снежная зима. На территории области была создана необходимая группировка сил и средств, чтобы пройти паводок без серьёзных происшествий. С 1 апреля 2026 года Указом губернатора Нижегородской области на территории региона введён режим повышенной готовности в связи с прохождением паводка. Чуть позже режим повышенной готовности из-за паводка ввели в Нижнем Новгороде. В регионе профильные службы принимают все возможные меры для минимизации последствий паводка.