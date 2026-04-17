Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи спасли 29-летнюю нижегородку от третьего инфаркта

Операцию провели в больнице имени Семашко.

Источник: Время

Нижегородские медики спасли молодую пациентку от редкого системного воспаления сосудов. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».

По его словам, в течение года 29-летняя девушка перенесла два инфаркта. Обычное в таких случаях стентирование не возымело должного эффекта: сосуды стремительно сужались вновь.

Когда нижегородка попала в больницу имени Семашко уже с третьим инфарктом, у врачей это вызвало подозрение. Выяснилось, что всему виной не атеросклероз, а артериит Такаясу. Это редкое системное воспаление сосудов, при котором стандартные методы лечения инфаркта бессильны.

«Для спасения пациентки медики применили таргетную терапию ингибитором интерлейкина-6, что позволило остановить агрессивное аутоиммунное воспаление. Толщина стенок сосудов уменьшилась с критических 7,5 мм до нормы в 4,3 мм, а риск повторных сосудистых катастроф сведен к минимуму», — говорится в сообщении.

В настоящее время пациентку выписали, она находится под наблюдением врачей.

Напомним, что сочетанную трансплантацию почки и поджелудочной железы впервые провели в Нижегородской области.