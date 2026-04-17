Врачи спасли 29-летнюю нижегородку от третьего инфаркта

Нижегородские медики спасли молодую пациентку от редкого системного воспаления сосудов. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
По его словам, в течение года 29-летняя девушка перенесла два инфаркта. Обычное в таких случаях стентирование не возымело должного эффекта: сосуды стремительно сужались вновь.
Когда нижегородка попала в больницу имени Семашко уже с третьим инфарктом, у врачей это вызвало подозрение. Выяснилось, что всему виной не атеросклероз, а артериит Такаясу. Это редкое системное воспаление сосудов, при котором стандартные методы лечения инфаркта бессильны.
«Для спасения пациентки медики применили таргетную терапию ингибитором интерлейкина-6, что позволило остановить агрессивное аутоиммунное воспаление. Толщина стенок сосудов уменьшилась с критических 7,5 мм до нормы в 4,3 мм, а риск повторных сосудистых катастроф сведен к минимуму», — говорится в сообщении.
В настоящее время пациентку выписали, она находится под наблюдением врачей.
