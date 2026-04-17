Варианты продвижения русского языка и культуры обсудили в Нижнем Новгороде

Вопрос о поддержке русской культуры играет ключевую роль в воспитании подрастающего поколения. Об этом заявила заместитель министра образования Нижегородской области Елена Перенкова в рамках IV Всероссийского научно-образовательного педагогического форума с международным участием «Русский язык как основа гражданской идентичности и духовно-нравственного диалога народов России», который прошел в НГЛУ имени Н. А. Добролюбова 16 апреля.
«Сегодня дети активно интересуются культурно-массовыми ценностями западного мира. Возникают вопросы: а где же наши русские сказки? где наши богатыри, которые защищали Родину, своих матерей, жён? Воспитывать любовь к русскому языку и русской культуре нужно с раннего возраста», — подчеркнула заместитель министра образования Нижегородской области Елена Перенкова.
Как отметил ректор НГЛУ Никита Авралев, «родной язык — это истинная гордость человека».
«Мы должны отстаивать позиции русского языка, сохраняя и развивая его. Несомненно, от профессионализма педагогов зависит очень многое — это не только практические навыки письма и культуры речи, но и погружение в богатство русского языка, в те духовные смыслы, национальные идеи, которые он выражает», — сказал Авралев.
Одной из тем, обсуждаемых на форуме, стало внедрение лучших практик организации работы по укреплению этнической толерантности на уроках русского языка и литературы, а также вопросы речевой культуры как основы медиабезопасности в цифровом мире.
В форуме приняли участие педагоги, студенты российских вузов, обучающиеся школ Нижегородской области, а также представители Китая, Италии, Сербии, Таиланда и Узбекистана.
Советник ректора НГЛУ по продвижению русского языка за рубежом, профессор Наталия Макшанцева обратила внимание на то, что представители педагогического сообщества говорят о духовном кризисе, который в современном обществе набирает обороты.
«Язык — это транслятор культуры и духовных ценностей, поэтому мы сейчас много говорим об экологии культуры и об экологии языка», — сказал Макшанцева.
Добавим, что в рамках мероприятия состоялось награждение победителей «Русского диктанта», который учащиеся нижегородских школ написали в марте текущего года.