В Красноярском крае не планируют вводить выходной на Радоницу

В этом году году Радоница будет 21 апреля.

21 апреля 2026 года будет отмечаться Радоница — родительсткий день. Некоторые российские регионы вводят дополнительные выходные дни. В Красноярском крае власти пока это делать не планируют.

Как рассказали krsk.aif.ru в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края, пока власти региона не планируют вводить дополнительный выходной день в честь Радоницы.

Напомним, что Радоница отмечается в первый вторник после Пасхальной недели, на девятый день после Пасхи. В 2026 году праздник выпал на 21 апреля. В этот день православные верующие посещают кладбища, чтобы привести в порядок могилы близких.

Так, например, дополнительный оплачиваемый выходной день ввели в Омской области. Об этом объявил глава региона Виталий Хоценко. Такое решение было принято по просьбам омичей.

Ранее мы сообщали, что иерей Павел Глибчак рассказал, что можно и чего нельзя делать на Радоницу.