Марафон событий к юбилею «Школы Росатома» объединил нововоронежцев

17 апреля отраслевому проекту «Школа Росатома» исполняется 15 лет. Город отметил этот юбилей марафоном праздничных событий, которые объединили жителей Нововоронежа — детей и их родителей.
Старт дал конкурс юных исследователей в области физики, химии и биологии «Дебют в науке». Около полусотни ребят представили свои исследования авторитетному жюри, в состав которого вошли преподаватели Воронежского государственного университета и Воронежского государственного университета инженерных технологий. Череду продолжил турнир по гонкам на радиоуправляемых моделях, который собрал юных инженеров из Нововоронежа, Борисоглебска и Воронежа. Также прошли прослушивания фестиваля авторской песни «U-235» и благотворительный концерт Светланы Сургановой и Валерия Тхая.
15 апреля состоялось сразу несколько мероприятий. В «Атом Арене» восемь команд дошкольников сразились в чемпионате по футболу 5+, а вечером на поле вышли их родители. В это же время в школе № 3 прошла метапредметная олимпиада между учениками и учителями. Завершился день круглым столом в городской Думе, где педагоги, руководители школ и детских садов обсудили будущее проекта. Там же председатель Думы, заместитель директора НВ АЭС Олег Уразов и муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Галина Пегусова подписали новое положение о рейтинговании образовательных учреждений.
«Мы наметили точки роста для развития проекта. Он важен для нас, поскольку дает профессиональную опору педагогам и открывает новые возможности для обучающихся атомных городов. Проект научил нас мыслить нестандартно, воспитал соревновательный дух, познакомил со страной», — прокомментировала муниципальный координатор проекта, директор Дома детского творчеств г. Нововоронежа Галина Пегусова.
За пятнадцать лет педагоги, школьники и дошкольники Нововоронежа не раз подтверждали статус активных участников программы.
Юные нововоронежцы за это время регулярно добивались успехов в ключевых мероприятиях. Это конкурсы и олимпиады, направленные не только на инженерные компетенции, но и на творческое развитие. Благодаря этому ребята получили отличный шанс побывать в других атомных городах, которых более 30 по всей России.
Одно из центральных событий — метапредметная олимпиада для учащихся 5−8 классов, где проверяются эрудиция, умение работать в команде, анализировать и систематизировать информацию. Школьники становились победителями и призерами финалов, а также абсолютными победителями в отдельных номинациях.
Молодые артисты, журналисты и хореографические коллективы выступали на финалах театральных фестивалей, танцевальных конкурсов и медиапроектов. Многие поездки открыли дорогу на «Умные каникулы» в «Артеке» и «Орленке», а некоторые участники отправились на Северный полюс. Творческий потенциал детей раскрывался и на фестивале авторской песни «U-235».
Для дошкольников ежегодно проводятся чемпионаты по футболу, космоболу и атомболу. Победителям муниципальных и зональных этапов удалось побывать на Урале.
Активно вовлечены и родители. Они становились финалистами фестиваля родительских инициатив, а семейные команды не раз одерживали победы в конкурсе «Всей семьей со “Школой Росатома”.
Помимо этого, за годы реализации проекта 50 нововоронежских учителей и воспитателей детских садов побывали на стажировках у победителей конкурсов. География поездок охватила десятки атомградов — от Полярных Зорь до Железногорска. Участники осваивали нестандартные форматы работы: марафоны, вебинары, «нешкольные уроки».
«Школа Росатома» для Нововоронежа — возможность детям, педагогам и родителям учиться, открывать новое и гордиться своей атомной историей", — подчеркнул заместитель директора Нововоронежской АЭС Олег Уразов.