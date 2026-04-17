ФСБ в Тамбовской области задержала пять человек за производство мефедрона

В Тамбовской области ФСБ при поддержке Росгвардии задержала пятерых российских граждан, производивших наркотические вещества. Об этом говорится в официальном сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.
В сообщении отмечается, что на территории Гавриловского муниципального округа Тамбовской области в принадлежащем одному из задержанных производственном помещении была организована нарколаборатория, из которой было изъято более 97 кг мефедрона, а также более 5000 л различных прекурсоров.
"Следственным отделением УФСБ России по Тамбовской области в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК России (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц.
по предварительному сговору, в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.
Ранее сотрудники Управления ФСБ по Новосибирской области задержали участников межрегиональной наркогруппировки, занимавшейся поставками синтетических наркотиков. В автомобиле двоих безработных, ехавших из Омска в Красноярским край с транзитом через Новосибирск, силовики обнаружили 2 кг метадона.
