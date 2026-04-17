При пожаре на атомном авианосце США пострадали три моряка

Трое моряков пострадали при пожаре на американском атомном авианосце «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), сообщает Институт ВМС США (USNI) со ссылкой на представителя флота.
Инцидент произошел 14 апреля во время планового технического обслуживания на военно-морской верфи Норфолка в штате Вирджиния. По словам представителя ВМС, на борту корабля вспыхнул небольшой пожар, который экипаж и персонал верфи оперативно локализовали и потушили.
Все пострадавшие моряки получили необходимую медицинскую помощь и уже вернулись к исполнению своих обязанностей.
«Дуайт Д. Эйзенхауэр» — это атомный авианосец типа «Нимиц», второй в этой серии. Он был введен в эксплуатацию в 1977 году. Назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.
Водоизмещение корабля составляет 97 тыс. т, длина — 340 м, ширина — почти 77 м. Авиационная группа на нем состоит из примерно 90 самолетов. Стоимость авианосца на момент ввода в строй составила $679 млн, или $5,3 млрд на 2023 год с учетом инфляции.
