«Единая Россия» дополнит инициативами жителей программу в сфере ЖКХ

В Уярском сельскохозяйственном техникуме состоялось заседание рабочей площадки, в ходе которого обсуждались итоги реализации проекта «Чистая вода», а также результаты 5-летней работы в сфере ЖКХ. Мероприятие прошло в рамках подготовки к региональному форуму «Есть результат!» партии «Единая Россия». Рабочая группа во главе с региональным куратором партийного проекта «Школа ЖКХ», депутатом Законодательного собрания края Алексеем Кулешом ознакомилась с работой нового комплекса водоочистных сооружений в Уяре. Объект был введен в строй в декабре 2024 года в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Делегация осмотрела оборудование комплекса, обсудила особенности его эксплуатации и пообщалась с руководством и сотрудниками предприятия. Директор предприятия «Городское коммунальное хозяйство» Алексей Миронов подчеркнул: проблемы с водой для жителей Уяра решены, а комплекс обеспечивает водой 6,2 тысячи потребителей. Проблемы с водой раньше были постоянно, в праздники, летом. Сейчас же проблема решена. Новая система выполняет свои функции в полном объеме. Система имеет два резервуара для исходной воды емкостью по 50 кубометров и пять резервуаров для чистой воды по 100 кубометров каждый. Фильтруется и обеззараживается она с помощью гипохлорита кальция и ультрафиолетового облучения, — отметил Алексей Миронов. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Красноярского края Игоря Епифанова, реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» позволила улучшить качество предоставления коммунальных услуг для 56 тысяч человек. Реализация нового нацпроекта началась в прошлом году, в рамках его реализации на территории региона мы провели комплекс мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры. Достигнуты положительные результаты: 56 тысяч человек стали получать коммунальные услуги более высокого качества, — сообщил Игорь Епифанов. Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Артур Аветисян в своем выступлении отметил, что в текущем году Уяру на капитальное обновление сетей было выделено почти 278 миллионов рублей. После завершения комплекса работ водопроводная система города будет обновлена более чем на 70%. Мы, конечно же, будем стремиться к улучшению качества и воды, и тепловой энергии, и электрической энергии, и очистки канализационных стоков. Мы должны жить в комфортной, безопасной и удобной среде, где бы то ни было — большой город, малое село, дальний северный поселок, — подвел итоги работы рабочей площадки в сфере ЖКХ Алексей Кулеш. Итоги обсуждений лягут в основу предложений для народной программы партии «Единая Россия», рассчитанной на ближайшие пять лет. Важнее всего то, что мнение жителей вновь учитывается в этом процессе. Каждый человек имеет возможность отправить свое пожелание непосредственно в партию через специализированный ресурс естьрезультат.рф.