В Калининграде предпринимателям вынесли предупреждения за зарплаты ниже МРОТ и сверхурочную работу

Состоялось заседание муниципальной рабочей группы межведомиссионной комиссии Калининградской области по противодействию нелегальной занятости. Участвовали представители медицинского центра, ресторанной сети и предприниматели — партнёры крупных российских маркетплейсов.
Члены комиссии обратили особое внимание на ситуацию в медицинской организации. По данным налоговой службы, зарплата 18 её сотрудников была ниже минимального размера оплаты труда. С 1 января 2026 года МРОТ в Калининградской области составляет 28000 рублей, с 1 июля его планируют повысить до 29000 рублей.
Предприниматели, управляющие пунктами выдачи заказов маркетплейсов, столкнулись с проблемами в составлении графиков работы: сотрудники регулярно трудились сверхурочно. Уровень оплаты их труда также вызвал вопросы.
Представителю ресторанной сети вынесли предупреждение о недопустимости нарушений в сфере оплаты труда. В качестве примера привели недоплату сотруднице с инвалидностью: ей не полностью выплатили положенную сумму.
Всем предпринимателям рекомендовали активнее взаимодействовать с Центром занятости населения Калининградской области — он готов помочь с подбором персонала для тех, кто испытывает кадровый дефицит. Комиссия также рекомендовала провести внутреннюю проверку оформления трудовых отношений со всеми сотрудниками и привести их в соответствие с законом.