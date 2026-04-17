Красноярцам стал доступен предзаказ смартфонов серии HUAWEI nova 15 в МТС

С 16 по 30 апреля в розничной сети МТС стартовал предзаказ на новую линейку смартфонов HUAWEI nova 15. Новинки ориентированы на тех, кому важны качественные портретные фото, умные функции на базе ИИ и долгое время автономной работы. В период акции действует скидка 3 тысячи рублей.
Модельный ряд представлен конфигурациями 256 и 512 ГБ. HUAWEI nova 15 Pro доступен в мятном, лавандовом, белом и чёрном цветах, а HUAWEI nova 15 — в мятном, белом и чёрном. Цены в МТС с учётом скидки: nova 15 Pro (256 ГБ) — 41 990 ₽, (512 ГБ) — 46 990 ₽; nova 15 (256 ГБ) — 33 990 ₽, (512 ГБ) — 38 990 ₽
Главная фишка серии — улучшенная система камер. Впервые в nova 15 Pro обе камеры (основная и фронтальная) получили ультрареалистичный модуль цветопередачи с 1,5 млн спектральных каналов. Портретный ультраобъектив на 50 МП обеспечивает снимки студийного уровня с естественной текстурой и детализацией.
Обе модели отличаются тонким корпусом (6,9 и 7,2 мм), защитным стеклом Kunlun Glass с сертификатом SGS, а Pro-версия — повышенной устойчивостью к царапинам. Дисплеи имеют пиковую яркость до 4000 нит. Ёмкость аккумуляторов: 6500 мА·ч у Pro-версии и 6000 мА·ч у стандартной модели. Поддерживается быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge мощностью до 100 Вт.
Среди ИИ-функций — выбор лучшего кадра, удаление объектов и управление жестами. Также реализована технология двустороннего шумоподавления для чёткой передачи голоса при звонках.
Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов отметил, что продажи предыдущей серии nova 14 растут на 90% месяц к месяцу, и компания ожидает, что nova 15 продолжит эту динамику, усилив позиции бренда на российском рынке.
РЕКЛАМА. ПАО «МТС», ИНН 7740000076.