В Татарстане стартует программа по сохранению заказника «Голубые озера»

Программа, направленная на системное обучение и участие в сохранении территории государственного природного заказника «Голубые озера», будет реализовываться в Республике Татарстан. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.
Всего состоится около 100 мероприятий до августа 2027 года. Ближайший форум «След или наследие: каким будет твое прикосновение к природе?» пройдет 22 апреля. Он познакомит участников с кейсами федеральных и региональных экспертов и местных экосообществ, ведущих активную работу по сохранению дикой природы. Форум призван вдохновить на бережное отношение к окружающей среде и показать, как каждый может внести свой вклад в ее сохранение.
Также 29 апреля состоится ознакомительная встреча с презентацией проекта «Хранители Голубых озер». В мае и июне пройдут обучающие курсы по трем направлениям: экопросвещение, природоохрана и тропостроение. После завершения обучения участники смогут применять полученные знания на практике: участвовать в охране территории, проводить экологические мероприятия и реализовывать собственные инициативы на территории заказника совместно с экспертами проекта.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.