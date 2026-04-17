В Красноярске поздравили 20-миллионного пассажира «Городской электрички»

«Сегодня вы стали 20-миллионным пассажиром городских электричек Красноярска. Для нас это знаковое событие. Если 12 лет назад, когда мы только начинали, мы перевозили в электричках в среднем 700 тыс. пассажиров в год, то сейчас это уже 2,5 миллиона пассажиров. Я очень рад, что вы пользуетесь железнодорожным транспортом, — самым безопасным, надежным, точным и всепогодным. Спасибо, что выбираете нас!», — сказал Алексей Туманин.