У жителей Патрокла стали пропадать машины. Местные думают о серийном угонщике

Как говорят очевидцы, автомобиль был изъят сотрудниками полиции и доставлен на арестплощадку, где находится на ответственном хранении до завершения следственных действий. По словам владелицы, которые приводит местный портал Patrokl.info (18+), ранее транспортным средством пользовался её бывший сожитель. Когда отношения закончились, автомобиль он под разными предлогами не возвращал. Машина, как считает женщина, могла быть реализована без её ведома. При этом транспортное средство зарегистрировано на неё, приобретено в кредит и находится в залоге у банка. Жители Патрокла полагают, что в районе мог завестись серийный угонщик.