У жителей Патрокла стали пропадать машины. Местные думают о серийном угонщике

Уже второй автомобиль пропал в районе Патрокла во Владивостоке за последние два месяца. Местные жители полагают, что это дело рук одного предприимчивого угонщика. Корр. ИА PrimaMedia ознакомилась с постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству.
«В точно неустановленный период, но не позднее 28.03.2026 года, неустановленное лицо, находясь в точно неустановленном месте, путем обмана завладело автомобилем стоимостью 200 000 рублей», — говорится в документе.
По словам потерпевшего, изначально автомобилем пользовался его знакомый. Позднее у машины возникли технические неисправности — вышел из строя двигатель, он начал перегреваться. Знакомый пытался восстановить автомобиль самостоятельно, после чего к нему, по его словам, на помощь пришёл незнакомый мужчина. Согласно изложенным сведениям, тот периодически просил деньги на автозапчасти, получив в итоге почти 250 тысяч рублей.
Кроме того, заявитель уточнил, что в ходе взаимодействия мужчина завладел паспортом транспортного средства (ПТС) и свидетельством о регистрации (СТС) — как утверждается, под предлогом внесения изменений, связанных с номером двигателя. В дальнейшем, по версии потерпевшего, автомобиль мог быть реализован третьим лицам по договору купли-продажи и перерегистрирован. При этом текущие обстоятельства сделки и местонахождение транспортного средства устанавливаются.
Следователь отдела по расследованию преступлений, совершаемых на территории Первомайского района СУ УМВД России по г. Владивостоку, старший лейтенант юстиции, рассмотрев заявление о преступлении, постановил возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также принять его к производству и приступить к расследованию.
В начале марта жители Патрокла активно обсуждали другую пропажу автомобиля с района — речь идет о черном Toyota Land Cruiser Prado. После того как информация распространилась в социальных сетях, похожую машину заметили на одной из авторазборок в районе улицы Минеров. Неравнодушные граждане перекрыли выезд автомобилю и сообщили об этом владелице.
Как говорят очевидцы, автомобиль был изъят сотрудниками полиции и доставлен на арестплощадку, где находится на ответственном хранении до завершения следственных действий. По словам владелицы, которые приводит местный портал Patrokl.info (18+), ранее транспортным средством пользовался её бывший сожитель. Когда отношения закончились, автомобиль он под разными предлогами не возвращал. Машина, как считает женщина, могла быть реализована без её ведома. При этом транспортное средство зарегистрировано на неё, приобретено в кредит и находится в залоге у банка. Жители Патрокла полагают, что в районе мог завестись серийный угонщик.