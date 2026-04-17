Новосибирцы назвали самую скучную профессию

В опросе участвовали экономически активные горожане. Лидером стал охранник — его выбрали 14% респондентов. На втором месте оказался бухгалтер (10%), а на третьем — продавец (9%). В пятёрку скучных профессий также вошёл библиотекарь: его отметили 5% опрошенных. Ещё 4% голосов получили архивариус, вахтёр и сторож. Столь же скучной работу считают 4% новосибирцев, выбравших вариант «любая нелюбимая работа».
Среди других профессий, набравших по 1%, были упомянуты юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом. При этом 22% опрошенных затруднились с ответом, а 9% убеждены, что скучных профессий не бывает.
Мужчины и женщины разошлись во мнениях:
Женщины чаще называли унылой работу бухгалтера и охранника.
Мужчины — сторожа.
Отрицать существование скучных профессий в целом больше склонны женщины: 12% против 7% у мужчин.
