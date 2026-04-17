Дивногорск впервые примет международный кинофестиваль «Жарки»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 по 3 июня 2026 года Дивногорск станет одной из площадок международного фестиваля детско-юношеского и семейного кино «Жарки».
В этом году форум пройдет в Хакасии, Тыве и впервые в Красноярском крае.
В программе — кинопоказы, мастер-классы, работа кинолаборатории и церемония награждения победителей регионального этапа «Крылья над Саянами» Всероссийского литературно-художественного конкурса «Познавая белый свет».
Региональный этап конкурса посвящен природе Красноярского края. Участникам предлагают представить литературные и художественные работы, отражающие особенности территории и личное восприятие окружающего пространства.
Прием заявок открыт до 15 мая, сообщили в администрации Дивногорска.
