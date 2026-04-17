Росавиация оценила возможность запрета пауэрбанков в самолетах

Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков в самолетах на сегодняшний день нет, сейчас правила перевозки внешних аккумуляторов регулируются международными требованиями и правилами авиакомпаний, сообщила Росавиация в телеграм-канале.
«Мнение комиссии Уральского МТУ носит рекомендательный характер. Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков сегодня нет», — сказано в сообщении.
«Известия» ранее сообщили, что ведомство рекомендовало Минтрансу подготовить изменения в воздушное законодательство, которыми могут ограничить или полностью запретить использование пауэрбанков в самолетах во время полета. Издание ссылалось на отчета комиссии Уральского МТУ ведомства по итогам расследования инцидента с самолетом «Уральских авиалиний».
Поводом стал инцидент, произошедший на рейсе «Уральских авиалиний» Екатеринбург — Стамбул в феврале: у одного из пассажиров портативный аккумулятор воспламенился, в салоне возникло задымление, были повреждены кресло и ремень, а сам владелец устройства получил ожог пальца. Профильная комиссия признала решение продолжить полет обоснованным, но указала на отсутствие в российских нормах прямого запрета на использование таких устройств в воздухе, отмечали «Известия».
В отчете по итогам расследования инцидента на рейсе говорилось, что на фоне повторяющихся случаев загорания портативных аккумуляторов авиационным властям следует рассмотреть изменения вплоть до запрета использования пауэрбанков на всех этапах полета.
Еще один случай задымления пауэрбанка произошел в конце июля 2025 года на рейсе «Аэрофлота» по маршруту Анталья — Москва. Тогда возгорания не произошло.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) с 1 января изменила правила перевозки пауэрбанков, зарядных устройств и гаджетов с литий-ионными батареями. Их использование и размещение в багаже и на багажных полках было запрещено. Причина в том, что литий-ионные батареи при повреждении или перегреве могут самовозгораться и взрываться, а в багажном отсеке обнаружить и потушить пожар сложнее, чем в салоне.
Российские авиакомпании и сами устанавливают правила провоза и эксплуатации пауэрбэнков на борту. Например, по правилам «Аэрофлота», устройства не должны заряжаться с использованием источников питания, размещенных в кресле либо на борту самолета на всех этапах полета, а также не могут использоваться для зарядки других портативных электронных устройств. Более того, они не должны находиться в ручной клади, размещаемой на багажных полках, их надлежит хранить только в ручной клади под сиденьем впереди стоящего кресла или в кармане на спинке кресла.