В селе Шалинское дети чуть не спалили дом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Шалинское едва не произошел серьезный пожар из-за детской шалости. Инцидент случился утром 17 апреля в жилом доме на улице Набережная.
Пока мать спала, ее маленькие дети в возрасте 2 и 4 лет играли в комнате и подожгли матрас. Образовавшийся дым разбудил женщину — она оперативно вызвала пожарных и вместе с детьми успела покинуть дом.
МЧС прибыло на место уже через четыре минуты. В ликвидации возгорания были задействованы шесть сотрудников и две единицы техники. Полностью справиться с огнем удалось за 17 минут. Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра, что позволило избежать серьезных последствий.
Специалисты напоминают, что подобные происшествия чаще всего происходят из-за недосмотра за детьми. Чтобы предотвратить трагедию, важно соблюдать базовые меры безопасности: объяснять детям опасность игр с огнем, хранить спички и зажигалки в недоступных местах и установить пожарный извещатель, который своевременно предупредит о задымлении.