Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захватывает дух: волгоградский миллиардер показал, ради чего ушел из думы

Бывший депутат Госдумы Олег Савченко продемонстрировал в Telegram, что заставило его покинуть Госдуму и досрочно отказаться от депутатского кресла.

Видео он снял из порта Оля в Астраханской области, в котором ведутся масштабные работы.

«Сегодня порт стал одним из важнейших логистических хабов не только на Юге России, но и в масштабах страны», — рассказывает бизнесмен.

По словам экс-депутата, в настоящее время в порту в дельте Волги уже восемь действующих причалов, работающих круглогодично. Но впереди еще много работы и целей.

«Здесь всегда есть куда развиваться — привлечение новых инвестиций, выстраивание новых цепочек поставок», — поясняет Савченко.

Однако, когда появляется мгновение, чтобы остановиться и оценить масштабы перемен, захватывает дух, признается экс-депутат, сменивший законотворческую деятельность на международный проект транспортного коридора, который соединит страну с государствами Ближнего Востока, Центральной Азии и Индийского океана.