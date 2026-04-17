Захватывает дух: волгоградский миллиардер показал, ради чего ушел из думы

Бывший депутат Госдумы Олег Савченко продемонстрировал в Telegram, что заставило его покинуть Госдуму и досрочно отказаться от депутатского кресла.
Видео он снял из порта Оля в Астраханской области, в котором ведутся масштабные работы.
«Сегодня порт стал одним из важнейших логистических хабов не только на Юге России, но и в масштабах страны», — рассказывает бизнесмен.
По словам экс-депутата, в настоящее время в порту в дельте Волги уже восемь действующих причалов, работающих круглогодично. Но впереди еще много работы и целей.
«Здесь всегда есть куда развиваться — привлечение новых инвестиций, выстраивание новых цепочек поставок», — поясняет Савченко.
Однако, когда появляется мгновение, чтобы остановиться и оценить масштабы перемен, захватывает дух, признается экс-депутат, сменивший законотворческую деятельность на международный проект транспортного коридора, который соединит страну с государствами Ближнего Востока, Центральной Азии и Индийского океана.