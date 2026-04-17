В Калининграде ищут 52-летнего мужчину, пропавшего почти месяц назад

В Калининграде ищут 52-летнего Виктора Аксёнова, который пропал почти месяц назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».
Мужчина не выходит на связь с 21 марта. Его местонахождение не установлено.
Рост пропавшего — 172 см, он среднего телосложения, с короткими тёмно-русыми волосами. Был одет в тёмно-синюю куртку, синие джинсы, такого же цвета кроссовки и кепку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444; 02; 102; 112.