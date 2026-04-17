Казачья молодежь Дальнего Востока соревновалась в Хабаровске в силе и ловкости

Источник: Комсомольская правда

Хабаровск принял дальневосточные этапы Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи и слета ГТО. Соревнования объединили 57 участников из нескольких регионов ДФО. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства края, мероприятия организованы Уссурийским войсковым казачьим обществом для укрепления традиционных ценностей и подготовки молодежи к защите страны.

Программа испытаний ГТО включала подтягивания, наклоны, прыжки в длину и беговые дисциплины на дистанциях от 100 метров до 3 километров. По итогам всех упражнений первое место заняла команда Сахалинской области, серебро досталось коллективу из ЕАО, а бронза — хабаровчанам. В блоке спартакиады, где оценивались навыки в гиревом спорте, эстафете и перетягивании каната, первенство завоевали представители Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности, опередив сверстников из профильного техникума техносферной безопасности и Амурского казачьего колледжа.

Победившие команды получили право выступить на всероссийском финале в Липецке. Стоит отметить, что в крае продолжается активное развитие профильного образования: сегодня в регионе создано более 40 казачьих групп и классов в 13 школах. Работа ведется в рамках профильной государственной стратегии.

