В Тюмени прошла лекция по финансовой грамотности для пенсионеров

Участникам рассказали о типичных схемах мошенников.

Источник: Национальные проекты России

Лекция по финансовой грамотности для участников проекта «Бабушки особого назначения» состоялась в Тюмени. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Семья», сообщили в региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

На встрече участникам рассказали, как не попасться на уловки злоумышленников. Партнеры инициативы — представители «Альфа-Банка» Анна Федченко и Анна Дымочкина — рассказали слушательницам о типичных схемах мошенников и проиллюстрировали каждый пример реальной историей.

Главная цель проекта «Бабушки особого назначения» — разобраться самому и научить других оформлять новую карту, открывать ИП и решать другие вопросы. Волонтеры старше 55 лет изучают разные темы — от безопасного поведения на улице до финансовой и лекарственной грамотности. Затем они делятся знаниями со сверстниками и молодежью.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.