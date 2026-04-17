С Иркутской области спишут более 4,3 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам

Списание касается долгов, сформировавшихся на 1 марта 2024 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С Иркутской области спишут более 4,3 миллиарда рублей долгов по бюджетным кредитам. Об этом сказано на официальном сайте правительства России. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился списать долги сразу 16 регионам. Списано две трети задолженности, общая сумма составляет около 31 миллиарда рублей.

— Списание позволит высвободить значительные ресурсы и поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики и повышение качества жизни людей, — отметил Михаил Мишустин.

В документе сказано, что списание касается долгов, сформировавшихся на 1 марта 2024 года. Исключение составляют кредиты, выданные на инфраструктурные проекты и ряд других целей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что главу Бодайбо оштрафовали за плохую работу во время коммунальной аварии. Работы по устранению аварии и восстановлению тепла шли без нужного надзора.