С Иркутской области спишут более 4,3 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам

С Иркутской области спишут более 4,3 миллиарда рублей долгов по бюджетным кредитам. Об этом сказано на официальном сайте правительства России. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился списать долги сразу 16 регионам. Списано две трети задолженности, общая сумма составляет около 31 миллиарда рублей.