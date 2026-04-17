Нижегородского юриста Александра Куфлина обвинили в мошенничестве

В Нижнем Новгороде начался судебный процесс над юристом Александром Куфлиным. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
Согласно материалам следствия, в 2016 и 2018 годах он, выдавая себя за представителя Генеральной прокуратуры России, предпринял попытки получить значительные денежные суммы от Мураза Авдояна и Тимофея Шишкина.
Куфлин обещал содействие в урегулировании их вопросов, связанных с правоохранительными органами. В дальнейшем оба упомянутых лица были признаны виновными в мошенничестве и незаконных банковских операциях.
Кроме того, Александру Куфлину предъявлено обвинение в покушении на обман нижегородского предпринимателя Эдуарда Фиякcеля, который проиграл судебное разбирательство по векселю.
Подсудимый настаивает на том, что уголовное преследование против него сфабриковано и основано на ложных показаниях лиц, имеющих к нему неприязненные отношения. Он утверждает, что следствие не предоставило никаких конкретных доказательств, подтверждающих инкриминируемые ему эпизоды покушения на мошенничество.
Представитель обвинения воздержался от комментариев относительно заявлений подсудимого.
