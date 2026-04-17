У 800-летнего дуба в Ладушкине поставят охрану, памятник природы откроют 24 апреля

Ранее стало известно, что открыть для всеобщего доступа территорию вокруг 800-летнего дуба местные жители просили губернатора Алексея Беспрозванных. Дерево еще в 1985 году признали памятником природы, дуб стал символом Ладушкина (он же изображен на городском гербе). Но участок, где произрастало уникальное дерево, с некоторых пор находился в частном владении. Глава региона вопрос решил: «Участок выкупили и передали в ведение округа. Теперь дуб-долгожитель под управлением муниципалитета, его сохранность — общая забота города».