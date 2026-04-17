У 800-летнего дуба в Ладушкине поставят охрану, памятник природы откроют 24 апреля

В Ладушкине территорию с 800-летним дубом откроют для свободного посещения 24 апреля, а само дерево намерены усиленно охранять. Об этом в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» 17 апреля сказал глава Ладушкинского округа Ахилл Феохариди.
— Важной задачей является обеспечение сохранности памятника природы. Да, мы откроем доступ к дубу, чтобы жители и гости города могли прийти и полюбоваться деревом. Сейчас решаем вопросы по удобному, а главное безопасному доступу. Учитываем, конечно, и интересы дерева. Поэтому будет обеспечена физическая охрана и видеонаблюдение. Есть санитарная зона, которая определена под дубом. Постараемся сохранить дерево для наших потомков, — сказал глава администрации.
Известно, что дуб официально и торжественно откроют в пятницу, 24 апреля, в рамках Фестиваля дружбы. Начало праздника в полдень.
Ранее стало известно, что открыть для всеобщего доступа территорию вокруг 800-летнего дуба местные жители просили губернатора Алексея Беспрозванных. Дерево еще в 1985 году признали памятником природы, дуб стал символом Ладушкина (он же изображен на городском гербе). Но участок, где произрастало уникальное дерево, с некоторых пор находился в частном владении. Глава региона вопрос решил: «Участок выкупили и передали в ведение округа. Теперь дуб-долгожитель под управлением муниципалитета, его сохранность — общая забота города».
У дуба будет общественное пространство, будет построен Дом молодежи, откроют краеведческий музей.