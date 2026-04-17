«Поступит воздух с аномалией» — Белорусов предупредили о самых холодных ночах апреля

По информации ECMWF, над северной Атлантикой усилится «высотный гребень», а над севером Европы, наоборот, углубится «высотная ложбина». Одновременно в приземном слое, в районе Исландии, вероятно, сформируется большой и малоподвижный антициклон, отметили в Nadvorie.
Такая перестройка атмосферной циркуляции приведёт к тому, что в Центральную и Восточную Европу начнёт поступать более холодный воздух с севера. Местами его источником могут стать арктические районы Скандинавии и России.
Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) — одна из самых авторитетных метеослужб в мире. Её модели используют национальные гидрометцентры, включая белорусские, для составления прогнозов.
Прогнозы ECMWF считаются одними из самых точных на горизонте до 7−10 дней — именно поэтому на них часто ориентируются при оценке погодных сценариев вроде циклонов и похолоданий.
Прогноз температуры в нижних слоях атмосферы показывает, что ось «холодной ложбины» сместится на территорию Беларуси к вечеру 19 апреля. Наиболее холодные ночи ожидаются 21 и 22 апреля. В этот период в регион поступит воздух с температурной аномалией около −6…-9°C на уровне 850 гПа, объяснили специалисты.
В целом последняя декада апреля в Беларуси, а также Украине, Польше и странах Балтии ожидается на 1−3°C холоднее климатической нормы. Речь, конечно, не идёт об экстремальном похолодании, однако понижение температуры будет вполне ощутимым.