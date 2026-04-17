Путин рассказал о системе помощи участникам СВО в России

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В России выстроена комплексная система приоритетного оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации участникам СВО, заявил президент России Владимир Путин.
Приветствие главы государства участникам расширенного заседания коллегии Минздрава зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.
«Выстроена комплексная система приоритетного оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации участникам и ветеранам специальной военной операции и членам их семей», — говорится в приветствии президента.