Нижегородец Дмитрий Шилов выиграл шесть наград в чемпионате по зимнему плаванию

С 9 по 13 апреля в городе Славск Калининградской области состоялись чемпионат и любительский чемпионат России-2026 по зимнему плаванию, где успешно выступил наш земляк 62-летний Дмитрий Шилов.
Соревнования проходили в уникальных условиях — в специально подготовленном ледяном бассейне длиной 25 метров, наполненном минеральной природной водой температурой +9°C.
Нижегородец Дмитрий Шилов в своей возрастной группе стал сильнейшим в заплыве на 200 метров брассом. Тем же стилем взял бронзу на дистанциях 25, 50 и 100 метров. Кроме того, в его активе две награды в вольном стиле: 200 м — серебро, 100 м — бронза.
Всего в чемпионате приняли участие 220 спортсменов из 32 регионов России и Беларуси.