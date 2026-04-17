Создан аэрогелевый изолятор, выдерживающий температуру до 1 300 градусов

ШАНХАЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Китайские инженеры впервые разработали высокотермостойкий аэрогелевый изолятор для литий-ионных батарей. Как сообщило издание «Кэцзи жибао», изоляционный лист выдерживает температуру до 1 300 градусов.
Материал разработан командой профессора Шэнь Сяодуна из Нанкинского технологического университета. Он предназначен для тяговых батарей электромобилей.
Шэнь Сяодун занимался исследованиями аэрогелевых изоляторов на протяжении 20 лет. За это время он смог увеличить термостойкость теплоизоляционных листов с 650 до 1 300 градусов.
Инженеры также планируют изучить применение нового высокотермостойкого аэрогелевого изолятора в противопожарной защите и коммерческой аэрокосмической отрасли.